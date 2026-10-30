உலக பாரா ‘கிளைம்பிங்’ சீரிசில் தங்கம் வென்றார் மணிகண்டன்
உலக பாரா ‘கிளைம்பிங்’ சீரிசில் தங்கம் வென்றார் மணிகண்டன்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 09:36 PM
குன்சான்: தென் கொரியாவில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான, பாரா உலக ‘கிளைம்பிங்’ சீரிஸ் நடந்தது. 27 நாடுகளில் இருந்து 180 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். இந்தியா சார்பில் முன்னாள் பாரா உலக சாம்பியன், உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் 6 பதக்கம் வென்ற மணிகண்டன் குமார், ‘ஆர்.பி.2’ பிரிவில் களமிறங்கினார்.
தகுதிச்சுற்று 1ல் 35 புள்ளிடன் இரண்டாவது இடம், தகுதிச்சுற்று 2ல் 30+ புள்ளியுடன் முதலிடம் பிடித்து, பைனலுக்கு முன்னேறினார்.
இதில் 32+ புள்ளியுடன் முதலிடம் பிடித்து, தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார். ஆஸ்திரியாவின் டேனியல் வியனர் (29), நியூசிலாந்தின் வெஸ்ட்லேக் (27+) அடுத்த இரு இடம் பெற்று, வெள்ளி, வெண்கலம் கைப்பற்றினர்.
பெங்களூருவை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன். 5 வயதில் ஏற்பட்ட ‘போலியோ’ காரணமாக வலது கால் பாதிக்கப்பட்டது. 16 வயதில் வேகமாக சுவற்றில் ஏறும், சாகச போட்டிகளில் (‘கிளைம்பிங்’) பங்கேற்கிறார்.