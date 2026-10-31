வரலாறு படைத்தார் மணிஷா: உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம்
வரலாறு படைத்தார் மணிஷா: உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம்
ADDED : அக் 31, 2026 01:20 AM
அஸ்தானா: உலக மல்யுத்த ‘சீனியர்’ சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என வரலாறு படைத்தார் மணிஷா.
கஜகஸ்தானில் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நடக்கிறது. பெண்களுக்கான பிரீஸ்டைல் 59 கிலோ பிரிவு போட்டிகள் நடந்தன. இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற மணிஷா பன்வாலா, 29, பைனலுக்கு முன்னேறினார்.
நேற்று நடந்த பைனலில் மணிஷா, அமெரிக்காவின் அபிகெய்ல் எலிசபெத்தை எதிர்கொண்டார்.
தலா 3 நிமிடம் என இரண்டு ‘பீரியடாக’ (சுற்று) போட்டி நடந்தது. முதல் பீரியடில் மணிஷா, 1–5 என்ற கணக்கில் பின்தங்கினார்.
இரண்டாவது பீரியடில் (கடைசி 3 நிமிடம்) எழுச்சி பெற்ற மணிஷா, விடா முயற்சியுடன் போராடி, 7 புள்ளிகள் எடுத்தார். முடிவில், 8–6 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் மணிஷா.
முதல் வீராங்கனை
இதையடுத்து உலக மல்யுத்த ‘சீனியர்’ சாம்பியன்ஷிப், 39 ஆண்டு வரலாற்றில், தங்கப் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என புதிய சாதனை படைத்தார் மணிஷா.
முன்னதாக, அன்ஷு மாலிக் (2021), நீலம் (2026), காஜல் (2026) என மூவரும் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருந்தனர். தவிர, உலக மல்யுத்தத்தில் தங்கம் வென்ற இரண்டாவது இந்தியர் ஆனார் மணிஷா. இதற்கு முன், ஆண்கள் பிரிவில் கடந்த 2010ல் சுஷில் குமார் தங்கம் வென்றிருந்தார்.