தேசிய ஜூனியர் தடகளத்தில் தமிழக அணி சாம்பியன்

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ADDED : அக் 27, 2026 09:37 PM
சென்னை: தேசிய தடகளத்தில் 19 தங்கம் வென்ற தமிழக அணி ஒட்டு மொத்த சாம்பியன் ஆனது.
தேசிய ஜூனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 41வது சீசன் சென்னையில் நடந்தது. 14, 16, 18, 20 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடந்தன. நேற்று 5வது, கடைசி நாளில் பெண்களுக்கான ‘டிரிபிள் ஜம்ப்’ (20 வயது) போட்டியில் தமிழகத்தின் சாதனா ரவி (13.22 மீ.,) தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதலில் தமிழக வீரர் தரணிதரன் 76.18 மீ., துாரம் எறிந்து தங்கம் வசப்படுத்தினார். ஆண்கள் 200 மீ., ஓட்டத்தில் (18 வயது) தமிழகத்தின் நெய்ல் சாம்ராஜ் (21.03 வினாடி) தேசிய சாதனையுடன் தங்கம் வென்றார்.
200 மீ., பெண்கள் பிரிவில் (20 வயது) தமிழகத்தின் பாவனா (23.82) தங்கம் கைப்பற்றினார். தவிர, 20 வயது பிரிவில் நடந்த 4x400 மீ., பெண்களுக்கான தொடர் ஓட்டம், ஆண்களுக்கான 4x400 மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் தமிழக அணிகள் தங்கம் வென்றன.
ஒட்டுமொத்தமாக 19 தங்கம், 12 வெள்ளி, 15 வெண்கலம் வென்ற தமிழக அணி சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றது. ஹரியானா (15+12+13), கர்நாடக (12+9+4) அணிகள் அடுத்த இரு இடம் பெற்றன. 20 வயது பிரிவில் சிறந்த வீரராக அம்ப்ரிஸ், சிறந்த வீராங்கனையாக அபிநயா தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.