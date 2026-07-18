தங்கம் வென்றார் நேஹா: 'ரேங்கிங் சீரிஸ்' மல்யுத்தத்தில்
தங்கம் வென்றார் நேஹா: 'ரேங்கிங் சீரிஸ்' மல்யுத்தத்தில்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:01 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:01 PM
புடாபெஸ்ட்: 'ரேங்கிங் சீரிஸ்' மல்யுத்த போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை நேஹா தங்கம் வென்றார்.
ஹங்கேரி தலைநகர் புடாபெஸ்டில், 'ரேங்கிங் சீரிஸ்' மல்யுத்த தொடர் நடக்கிறது. பெண்களுக்கான 59 கிலோ பிரிவு பைனலில் இந்தியாவின் நேஹா, அமெரிக்காவின் அபிகாயில் நெட்டே மோதினர். முன்னாள் உலக சாம்பியனான (17 வயது) நேஹா 6-4 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார். இது, இத்தொடரில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த 2வது தங்கம். ஏற்கனவே இந்திய வீரர் அமன் ஷெராவத் தங்கம் வென்றிருந்தார்.
பெண்களுக்கான 62 கிலோ பிரிவு பைனலில் இந்தியாவின் மான்சி, கனடாவின் அனா கோடினெஸ் கோன்சலசிடம் தோல்வியடைந்து வெள்ளி வென்றார். இப்பிரிவில் நடந்த வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான போட்டியில் இந்தியாவின் சவிதா, கஜகஸ்தானின் இரினா கஸ்னட்சோவா மோதினர். இதில் சவிதா 14-5 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று வெண்கலத்தை தட்டிச் சென்றார்.
இதுவரை இந்தியாவுக்கு 2 தங்கம், 2 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என, 8 பதக்கம் கிடைத்துள்ளன.