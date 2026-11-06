களத்தில் மோதல்: 51 ‘ரெட் கார்டு’: புதிய கின்னஸ் சாதனை
களத்தில் மோதல்: 51 ‘ரெட் கார்டு’: புதிய கின்னஸ் சாதனை
ADDED : நவ 06, 2026 12:34 AM
சாவ் பாவ்லோ: பிரேசிலில் நடந்த மாநில அளவிலான 20 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான (இரண்டாம் டிவிஷன்) அரையிறுதி போட்டியில் மாமோரே அணி, உபர்லாண்டியவை 3–1 என வென்றது.
மூன்றாவது கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில், மாமோரே அணியின் முன்கள வீரர் டேவி, எதிரணியினரை பார்த்து தகாத வார்த்தை, சைகை செய்துள்ளார். இதனால், 54வது நிமிடத்தில் இரு அணி வீரர்களுக்கும் இடையே மைதானத்தில் பலத்த மோதல் ஏற்பட்டது. இதற்காக 43 வீரர்கள், 8 நிர்வாகிகள் என 51 பேர் ‘ரெட் கார்டு’ எச்சரிக்கையுடன் வெளியேற்றப்பட்டதாக நடுவர் பெர்னாண்டோ பாட்ரிக் மாடஸ்டோ தெரிவித்தார். இதன் மூலம் அதிக ‘ரெட் கார்டு’ போட்டி என கின்னஸ் சாதனை படைக்கப்பட்டது. இதற்கு முன் 2011ல் அர்ஜென்டினாவில் நடந்த அத்லெட்டிகோ, விக்டோரியானோ அரினாஸ் அணிகள் மோதிய போட்டியில் (5வது டிவிஷன்) 36 ‘ரெட் கார்டு’கள் காண்பிக்கப்பட்டன.