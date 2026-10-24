பங்கஜ் அத்வானி ‘சாம்பியன்’: உலக பில்லியர்ட்சில் அசத்தல்
பங்கஜ் அத்வானி ‘சாம்பியன்’: உலக பில்லியர்ட்சில் அசத்தல்
ADDED : அக் 24, 2026 06:50 AM
பர்மிங்காம்: உலக பில்லியர்ட்ஸ் தொடரில் இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்வானி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
இங்கிலாந்தின் பர்மிங்காமில், உலக பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் (‘டைம் பார்மட்’) தொடர் நடந்தது. காலிறுதியில் சவுரவ் கோத்தாரி (இந்தியா), அரையிறுதியில் டேவிட் காசியரை (இங்கிலாந்து) வீழ்த்திய இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்வானி 41, பைனலில் மற்றொரு இங்கிலாந்து வீரர் இங்கிலாந்தின் ராபர்ட் ஹாலை எதிர்கொண்டார். இதில் அபாரமாக ஆடிய பங்கஜ் அத்வானி 1906–1206 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றார்.
இது, பங்கஜ் அத்வானி வென்ற 29வது உலக சாம்பியன் பட்டம். இதுவரை பில்லியர்ட்சில் 23, ஸ்னுாக்கரில் 6 முறை உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார். தவிர இவர், ‘டைம் பார்மட்’ பில்லியர்ட்சில் 4வது முறையாக (2009, 2012, 2014, 2026) உலக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
பெண்களுக்கான பைனலில் இந்தியாவின் ஷ்ருதி, சுவீடனின் இவா பால்மியஸ் மோதினர். இதில் ஷ்ருதி 414–153 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.