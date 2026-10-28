‘கிளட்ச்’ செஸ் தொடரில் பின்தங்கிய பிரக்ஞானந்தா

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ADDED : அக் 28, 2026 09:54 PM
செயின்ட் லுாயிஸ்: அமெரிக்காவின் செயின்ட் லுாசியா செஸ் கிளப்பில், ‘கிளட்ச்’ செஸ் தொடர் நடக்கிறது. மூன்று நாள் இத்தொடரில், உலகின் முன்னணி வீரர்கள் இந்தியாவின் பிரக்ஞானந்தா, உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிர் சிந்தரோவ், அமெரிக்காவின் பேபியானோ காருவானா, ஹிகாரு நகமுரா என நான்கு பேர் மட்டும் பங்கேற்கின்றனர். முதல் நாளில் மூன்று சுற்று போட்டி நடந்தன. ஒவ்வொருவரும் மற்ற வீரர்களுடன் தலா இரு முறை மோதினர்.
முதலில் பிரக்ஞானந்தா–சிந்தரோவ் மோதினர். இதன் முதல் போட்டியில் வெள்ளை நிற காய்களுடன் விளையாடிய பிரக்ஞானந்தா, 48 நகர்த்தலில் தோல்வியடைந்தார். அடுத்த போட்டி ‘டிரா’ ஆனது.
அடுத்து பிரக்ஞானந்தா–நகமுராவை சந்தித்தார். முதல் போட்டியில் கருப்பு நிற காய்களுடன் களமிறங்கிய பிரக்ஞானந்தா, 43 நகர்த்தலில் தோல்வியடைந்தார். இதன் இரண்டாவது போட்டி ‘டிரா’ ஆனது.
மூன்றாவது சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா, பேபியானோவை எதிர்கொண்டார். மீண்டும் சறுக்கிய பிரக்ஞானந்தா, இம்முறை 32 வது நகர்த்தலில் தோற்றார். அடுத்த போட்டியில் கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடிய இவர், இம்முறை 68 வது நகர்த்தலில் வெற்றி பெற்றார்.
முதல் நாள் முடிவில் பிரக்ஞானந்தா, 2 புள்ளி மட்டும் பெற்று, கடைசி இடத்தில் (4வது) உள்ளார். முதல் 3 இடத்தில் நகமுரா (4.0), சிந்தரோவ் (3.5), பேபியானோ (2.5) உள்ளனர்.