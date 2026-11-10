சாதிப்பாரா லக்சயா சென்: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில்
சாதிப்பாரா லக்சயா சென்: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில்
ADDED : நவ 10, 2026 03:40 PM
குமமோட்டோ: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில் இந்தியாவின் லக்சயா சென் சாதிக்கும் பட்சத்தில், ‘வேர்ல்டு டூர் பைனல்ஸ்’ தொடருக்கு தகுதி பெறலாம்.
ஜப்பானில், ‘சூப்பர் 500’ அந்தஸ்து பெற்ற ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் தொடர் இன்று துவங்குகிறது. இந்தியா சார்பில் லக்சயா சென், ஸ்ரீகாந்த், மாளவிகா, சாத்விக்சாய்ராஜ், சிராக் ஷெட்டி, திரீசா, காயத்ரி கோபிசந்த், ஹரிகரன், தனிஷா கிராஸ்டோ உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர்.
சமீபத்தில் ஜெர்மனியில் நடந்த ஹைலோ ஓபன் ஒற்றையரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற லக்சயா சென், ‘வேர்ல்டு டூர் பைனல்ஸ்’ தொடருக்கான தரவரிசையில் 10வது இடத்தில் உள்ளார். முதல் சுற்றில் சீனதைபேயின் சி யு ஜென்னை சந்திக்கவுள்ள லக்சயா சென், ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ், ஹாங்காங் ஓபனில் அசத்தினால், சீனாவில் நடக்கவுள்ள ‘வேர்ல்டு டூர் பைனல்ஸ்’ தொடரில் (டிச. 9–13) விளையாடும் வாய்ப்பை பெறலாம்.
ஆண்கள் இரட்டையரில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ், சிராக் ஷெட்டி ஜோடி சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில், ‘வேர்ல்டு டூர் பைனல்ஸ்’ தொடருக்கு தகுதி பெற முயற்சிக்கலாம்.