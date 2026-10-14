சாத்விக்–சிராக் ஏமாற்றம்! டென்மார்க் பாட்மின்டனில்
சாத்விக்–சிராக் ஏமாற்றம்! டென்மார்க் பாட்மின்டனில்
UPDATED : அக் 15, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 14, 2026 08:48 PM
ஓடென்ஸ்: டென்மார்க் ஓபன் பாட்மின்டன் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ், சிராக் ஷெட்டி ஜோடி தோல்வியடைந்தது.
டென்மார்க்கில், ‘சூப்பர் 750’ அந்தஸ்து பெற்ற சர்வதேச பாட்மின்டன் தொடர் நடக்கிறது. ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ், சிராக் ஷெட்டி ஜோடி, சீனாவின் ஹி ஜிடிங், ஜியாங்யு ரென் ஜோடியை சந்தித்தது. முதல் செட்டை 21–12 எனக் கைப்பற்றிய இந்திய ஜோடி, 2வது செட்டை 15–21 என இழந்தது. வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டில் ஏமாற்றிய இந்திய ஜோடி 19–21 என போராடி கோட்டைவிட்டது. முடிவில் சாத்விக், சிராக் ஜோடி 21–12, 15–21, 19–21 என தோல்வியடைந்தது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, இந்தோனேஷியாவின் ஆல்வி பர்ஹான் மோதினர். இதில் ஏமாற்றிய ஆயுஷ் 11–21, 21–13, 10–21 என தோல்வியடைந்தார்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா 21–23, 21–16, 16–21 என, சீனாவின் ஹான் கியான்ஜியிடம் தோல்வியடைந்தார்.