ஷீத்தல் வில்லு...இமயத்தை வெல்லு: லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ‘பாராலிம்பிக்’ இலக்கு
ஷீத்தல் வில்லு...இமயத்தை வெல்லு: லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ‘பாராலிம்பிக்’ இலக்கு
ADDED : நவ 09, 2026 04:09 AM
ஸ்ரீநகர்: இரு கைகளிலும் வளையல் ஓசையை ஆசையாய் கேட்க நினைத்த ஷீத்தல் தேவியின் கனவு நனவாகவில்லை. ஆனால், கால்களால் சாதிக்கிறார். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ‘பாரா’ வில்வித்தையில் இமயம் தொட்ட இவர், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பாராலிம்பிக்கில் (2028) பதக்கம் வெல்வதை இலக்காக கொண்டுள்ளார்.
ஜம்மு– காஷ்மீரின் கிஷ்ட்வாரில் உள்ள லொய்தார் கிராமத்தில் பிறந்தவர் ஷீத்தல் தேவி, 19. ‘போகோமெலியா’ என்ற அரிய குறைபாடு காரணமாக, இரு கைகளும் இல்லாமல் பிறந்தார். இருப்பினும் எழுதுவது, மரம் ஏறுவது உட்பட தனது அன்றாட பணிகளை கால்களால் செய்து வியக்க வைத்தார். 2020ல் இந்திய ராணுவம் இவரது கல்வி, மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உதவியது. இவருக்கு பெங்களூரு மருத்துவமனை ஒன்றில், 2021ல் செயற்கை கை பொருத்த ‘ஆப்பரேஷன்’ செய்யப்பட்டது. இது சரியாக பொருந்தாத நிலையில், அகற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
காஷ்மீர் திரும்பிய இவர், வில்வித்தை பயிற்சியை துவக்கினார். அமெரிக்காவின் மாட் ஸ்டட்ஸ்மேன், கால் மூலம் வில்வித்தையில் சாதித்தார். இவரை முன்மாதிரியாக கொண்டு, பயிற்சியில் இறங்கினார். இவருக்காக சிறப்பு வில்வித்தை உபகரணம் வடிவமைக்கப்பட்டது. இதில், அவரது வலது தோள்பட்டைக்கு மேல் ஒரு சிறப்பு பெல்ட், ‘ரிலீசர்’ கருவி பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதன் மூலம் நாற்காலியில் அமர்ந்தவாறு, தன் கால்கள், தோள்பட்டை, தாடை, வாயைப் பயன்படுத்தி ‘ரிலீசரை’ விடுவித்து அம்பை இலக்கை நோக்கி துல்லியமாகச் செலுத்துகிறார். இரு கைகள் இல்லாத இந்தியாவின் முதல் பெண் பாரா வில்வித்தை சாம்பியன் என்ற பெருமை பெற்றார். 2023ல் அர்ஜுனா விருது வென்றார். 2024ல் பாரிஸ் பாராலிம்பிக்கில் வெண்கலம் வென்றார். உலக சாம்பியன்ஷிப் (2025ல் தங்கம், 2023, 2025ல் வெள்ளி, 2025ல் வெண்கலம்), உலக பாரா வில்வித்தை தொடர்களிலும் (2026ல் 4 தங்கம், 2 வெள்ளி, 2 வெண்கலம்) பதக்கங்களை குவித்தார்.
இந்த ஆண்டு ஜப்பானின் அய்ச்சி–நகோயாவில், ‘பாரா’ ஆசிய விளையாட்டு வில்வித்தை போட்டியில் ஷீத்தல் தேவி 2 தங்கம், ஒரு வெள்ளி என 3 பதக்கம் வென்றார். ஏற்கனவே 2022ல் ஹாங்சு ‘பாரா’ ஆசிய விளையாட்டில் 2 தங்கம், 1 வெள்ளி வென்றிருந்தார்.
மனஉறுதிக்கு உதாரணம்
ஷீத்தல் தேவி கூறுகையில்,‘‘பெங்களூருவில் செயற்கை கை அகற்றப்பட்ட போது எனது கனவுகள் தகர்ந்தன. இரு கைகளிலும் அணிய வளையல் எல்லாம் வாங்கி வைத்திருந்தேன். இதை அணிய முடியவில்லை. ஆனாலும் நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை. விளையாட்டில் எனது கவனத்தை திருப்பினேன். நீச்சல், வில்வித்தை, ஓட்டம் என மூன்று போட்டிகளில் ஏதாவது ஒன்றை தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்தினர். ‘பாரா’ வில்வித்தையில் சேர்ந்தேன். ஆரம்பத்தில் வில்லை துாக்கவே சிரமப்பட்டேன். காஷ்மீரில் உள்ள ஸ்ரீ வைஷ்ணவோ தேவி வில்வித்தை பயிற்சி மையத்தில் நுணுக்கங்களை கற்றுக் கொண்டேன். தற்போது ‘பாரா’ வில்வித்தையில் ஆர்வமாக பங்கேற்கிறேன்.
எனது 14 வயது வரை ஆசிரியராக வேண்டும் என்று தான் நினைத்தேன். விதி என்னை வில்வித்தைக்கு அழைத்து சென்றது. விடாமுயற்சி, மனஉறுதிக்கு என் வாழ்க்கை பயணம் நல்ல உதாரணம். என்னை பார்த்து மற்றவர்களும் விளையாட்டில் சாதித்து, நாட்டுக்காக பதக்கம் வெல்ல வேண்டும். லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பாராலிம்பிக் போட்டியில் சாதிக்க பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறேன். தற்போது வளையல் ஓசையைவிட, வில்வித்தையில் வென்ற தங்கப்பதக்கங்கள் எனக்கு அதிக சந்தோஷம் தருகின்றன,’’என்றார்.