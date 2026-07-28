இந்திய ஜோடி 'வெண்கலம்' * உலக கோப்பை துப்பாக்கிசுடுதலில்
இந்திய ஜோடி 'வெண்கலம்' * உலக கோப்பை துப்பாக்கிசுடுதலில்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 11:28 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 11:28 PM
ஹாங்சு: உலக கோப்பை துப்பாக்கிசுடுதலில் இந்தியாவின் சோனம், ஹிமான்ஷு ஜோடி வெண்கலம் வென்றது.
சீனாவில் உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் ('ரைபிள்'/'பிஸ்டல்'/'ஷாட் கன்') போட்டி நடக்கிறது. 10 மீ., ஏர் ரைபிள் கலப்பு அணிகள் பிரிவில் போட்டி நடந்தது. தகுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் சோனம்-ஹிமான்ஷு (634.6 புள்ளி) 2 வது, இளவேனில்-ராகேஷ் ஜோடி (634.2) 3 வது இடம் பிடித்து பைனலுக்கு முன்னேறியது.
பைனலில் சோனம்-ஹிமான்ஷு ஜோடி 441.2 புள்ளி எடுத்து மூன்றாவது இடம் பிடித்து, வெண்கலப் பதக்கம் கைப்பற்றியது. இளவேனில்-ராகேஷ் ஜோடி (378.8) 4வது இடம் பிடித்தது. சீனாவின் ஜிபெய், லிஹாவோ (505.0), யுசென், சாங்ஹாங் (504.6) ஜோடி தங்கம், வெள்ளி வென்றது.
இதுவரை நடந்த போட்டிகள் முடிவில் இந்தியா, தலா ஒரு தங்கம், வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என 4 பதக்கம் வென்று, பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.