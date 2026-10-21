இரண்டாவது சுற்றில் சிந்து: பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மின்டனில்
இரண்டாவது சுற்றில் சிந்து: பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மின்டனில்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 08:24 PM
பாரிஸ்: பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மின்டன் 2வது சுற்றுக்கு இந்திய வீராங்கனை சிந்து முன்னேறினார்.
பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசில், ‘சூப்பர் 750’ அந்தஸ்து பெற்ற பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடக்கிறது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் சிந்து, தாய்லாந்தின் சுபநிதா கேத்தோங் மோதினர். முதல் செட்டை 21–14 எனக் கைப்பற்றிய சிந்து, இரண்டாவது செட்டை 8–21 என இழந்தார். வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் மூன்றாவது செட்டில் எழுச்சி கண்ட சிந்து 23–21 என போராடி வென்றார்.
ஒரு மணி நேரம், 4 நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் சிந்து 21–14, 8–21, 23–21 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று 2வது சுற்றுக்குள் நுழைந்தார்.
மற்றொரு முதல் சுற்று போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை உன்னதி ஹூடா, ஜப்பானின் ரிகோ மோதினர். ஒரு மணி நேரம், 8 நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் ஏமாற்றிய உன்னதி ஹூடா 18–21, 21–12, 17–21 என தோல்வியடைந்தார்.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று போட்டியில் இருந்து இந்தியாவின் லக்சயா சென் காயத்தால் விலகினார். இதனையடுத்து ஜப்பானின் கோடாய் நரோகா, நேரடியாக 2வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.
பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் ருதபர்னா, ஸ்வேதாபர்னா பாண்டா ஜோடி 6–21, 11–21 என, ஜப்பானின் ரிரினா ஹிராமோடோ, சிஹாரு ஷிடா ஜோடியிடம் தோல்வியடைந்தது.