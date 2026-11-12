ஆசிய யூத் கால்பந்தில் இந்தியாவிடம் வீழ்ந்தது சிங்கப்பூர்
ஆசிய யூத் கால்பந்தில் இந்தியாவிடம் வீழ்ந்தது சிங்கப்பூர்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:47 PM
கோலாலம்பூர்: ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தகுதிச்சுற்றில் (17 வயது) இந்திய அணி, 4–2 என சிங்கப்பூரை வீழ்த்தியது.
ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு சார்பில், 17 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை தொடர் (16 அணிகள்), வரும் 2027, மே 12–29ல் உஸ்பெகிஸ்தானில் நடக்க உள்ளது. இதற்கான தகுதிச்சுற்றில் தற்போது நடக்கின்றன. இதில் 35 அணிகள் 7 பிரிவுகளாக போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றன.
இந்திய அணி ‘ஈ’ பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ளது. இப்போட்டிகள் மலேசியாவில் நடக்கின்றன. இந்தியா–சிங்கப்பூர் அணிகள் மோதின. போட்டியின் 29 வது நிமிடம் இந்திய அணிக்கு காங்டே முதல் கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து 61வது நிமிடம் இந்தியாவுக்கு ‘பெனால்டி’ வாய்ப்பு கிடைத்தது.
இதை கோலாக மாற்றினார் காங்டே. அடுத்து 82வது நிமிடத்திலும் அசத்திய காங்டே, ‘ஹாட்ரிக்’ கோல் அடித்தார். மெய்ட்டி (88) தன் பங்கிற்கு கோல் அடித்தார். மறுபக்கம் சிங்கப்பூர் தரப்பில், இஜான் (26, 64) இரண்டு கோல் அடித்தார். முடிவில் இந்திய அணி 4–2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.