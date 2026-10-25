போல் வால்டில் சுக்கி பிர்தா புதிய தேசிய சாதனை

ADDED : அக் 25, 2026 02:36 PM
சென்னை: சென்னையில் நடந்து வரும் தேசிய ஜூனியர் தடகளப் போட்டியின் மகளிர் போல்வால்ட் பிரிவில் ராஜஸ்தானின் சுக்கி பிர்தா புதிய தேசிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
இந்திய தடகள சங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில், 20 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான 41-வது தேசிய ஜூனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்று வருகிறது. நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இளம் நட்சத்திர வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்துகொண்டு திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இத்தொடரின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கான இறுதிப்போட்டிகள் நேற்று நடைபெற்றன. இதில் 20 வயதுக்குட்பட்ட மகளிர் போல்வால்ட் பிரிவில் ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த சுக்கி பிர்தா 3.91 மீட்டர் உயரம் தாண்டி புதிய தேசிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் 2025-ல் நடைபெற்ற தேசிய போட்டியில் வன்சிகா 3.90 மீட்டர் உயரம் தாண்டியதே சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்போட்டியில் கேரளாவைச் சேர்ந்த ஜீனா பாசில் 3.80 மீட்டர் உயரம் தாண்டி இரண்டாவது இடத்தையும், மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த தனிஷ்கா 3.30 மீட்டர் உயரம் தாண்டி மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.