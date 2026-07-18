தங்கம் வென்றார் தினிதி * ஆசிய நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப்பில்
தங்கம் வென்றார் தினிதி * ஆசிய நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப்பில்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:16 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:16 PM
பாங்காக்: ஆசிய நீச்சல் 15-16 வயது பிரிவில் இந்தியாவின் தினிதி தேசிங்கு தங்கம் வென்றார்.
தாய்லாந்தில் பல்வேறு வயது பிரிவுகளில் ஆசிய நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் நடக்கிறது. 15-16 வயது பிரிவு பெண்களுக்கான 200 மீ., பிரீஸ்டைல் போட்டியில் இந்தியாவின் தினிதி தேசிங்கு, 2 நிமிடம், 01.81 வினாடி நேரத்தில் வந்து தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார். தவிர, இது புதிய தேசிய சாதனை ஆனது. தவிர, இத்தொடரில் தினிதி வென்ற இரண்டாவது பதக்கம் இது. முன்னதாக 400 மீ., பிரீஸ்டைல் போட்டியில் வெண்கலம் வென்றிருந்தார்.
50 மீ., பட்டர்பிளை பிரிவில் இந்தியாவின் தானிஷி, 27.67 வினாடியில் வந்து வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார். இது புதிய தேசிய சாதனை ஆனது. 15-16 வயது, ஆண்களுக்கான 200 மீ., பிரீஸ்டைல் போட்டியில் இந்திய வீரர் ஷரண் ஸ்ரீதரா (1:55.05) வெண்கலம் வசப்படுத்தினார்.
17-18 வயது பிரிவு, 100 மீ., பேக்ஸ்டிரோக் போட்டியில் இந்தியாவின் கனிஷ் (57.10) வெண்கலம் வென்றார். 15-16 வயது, கலப்பு 4*100 மீ., பிரீஸ்டைல் ரிலே போட்டியில் இந்தியாவுக்கு (3:40.54) வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்தது.
இதுவரை இந்தியா, 1 தங்கம், 2 வெள்ளி, 6 வெண்கலம் என மொத்தம் 9 பதக்கம் வென்றுள்ளது.