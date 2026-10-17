டேபிள் டென்னிஸ்: பவினா வெற்றி: பாரா ஆசிய விளையாட்டில்
டேபிள் டென்னிஸ்: பவினா வெற்றி: பாரா ஆசிய விளையாட்டில்
ADDED : அக் 17, 2026 02:19 AM
நகோயா: பாரா ஆசிய விளையாட்டு டேபிள் டென்னிஸ் லீக் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பவினா படேல் வெற்றி பெற்றார்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி – நகோயாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரா ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் முறைப்படி நாளை துவங்குகிறது. இந்தியா சார்பில் 168 பேர் (112 வீரர், 56 வீராங்கனைகள்), 11 வகையான விளையாட்டில் பங்கேற்கின்றனர்.
முன்னதாக நேற்று பாட்மின்டன், டேபிள் டென்னிஸ், பார்வையற்றோர் கால்பந்து, வீல்சேர் கூடைப்பந்து போட்டிகளுக்கான லீக் சுற்று துவங்கின. பெண்கள் ஒற்றையர் (‘கிளாஸ்’ 4–5) ‘ஏ’ பிரிவு லீக் சுற்றுக்கான முதல் போட்டியில் இந்தியாவின் பவினா படேல், குவைத்தின் அஹத் அல்ரஷீதி மோதினர். இதில் பவினா 3–0 (11–6, 11–3, 11–6) என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
பெண்கள் ஒற்றையர் (‘கிளாஸ்’ 9) ‘பி’ பிரிவு லீக் சுற்று முதல் போட்டியில் இந்தியாவின் பேபி சஹானா 3–0 (11–6, 11–5, 11–4) என வியட்நாமின் தி ஹோ புவோங் நுயெனை வென்றார்.
ஆண்கள் ஒற்றையர் (‘கிளாஸ்’ 3) ‘டி’ பிரிவு லீக் சுற்று முதல் போட்டியில் இந்தியாவின் சுபம் வாத்வா 3–0 (11–6, 11–4, 11–9) என நேபாளத்தின் கேஷவ் தபாவை தோற்கடித்தார். ஆண்கள் ஒற்றையர் (‘கிளாஸ்’ 1) ‘ஏ’ பிரிவு லீக் சுற்று முதல் போட்டியில் இந்தியாவின் ஜெஹன் மதன் 3–1 (11–8, 12–10, 10–12, 11–6) என, சகவீரர் சந்தீப் தாங்கியை வீழ்த்தினார்.
சுஹாஸ் அபாரம்
ஆண்களுக்கான பாட்மின்டன் ஒற்றையர் (எஸ்.எல். 4) ‘இ’ பிரிவு லீக் சுற்று முதல் போட்டியில் இந்தியாவின் சுஹாஸ் யதிராஜ், வங்கதேசத்தின் ஜோய்து தார் மோதினர். ‘நடப்பு சாம்பியன்’ சுஹாஸ் 21–8, 21–11 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். மற்றொரு போட்டியில் (எஸ்.எல். 4, ‘எப்’ பிரிவு) இந்தியாவின் அபிஜீத் சகுஜா 21–17, 21–12 என சீனதைபேயின் என்–சுவான் யேயை வீழ்த்தினார்.
ஆண்களுக்கான ‘எஸ்.எச். 6’ பிரிவு போட்டிகளில் இந்தியாவின் கிருஷ்ணா நாகர், சிவராஜன் சோலைமலை வெற்றி பெற்றனர். பெண்கள் ஒற்றையர் எஸ்.எல். 3 பிரிவு போட்டியில் இந்தியாவின் சஞ்சனா குமாரி 21–4, 21–6 என, ஹாங்காங்கின் சாய் சேயாங்கை வென்றார்.
கலப்பு இரட்டைர் பிரிவு போட்டிகளில் இந்தியாவின் மணிஷா – பிரமோத் பகத் (எஸ்.எல். 3 – எஸ்.எல். 5), கிருஷ்ணா நாகர் – நித்யா ஸ்ரீ சுமதி (எஸ்.எச். 6) ஜோடிகள் வெற்றி பெற்றன.
பெண்கள் இரட்டையரில் (எஸ்.எல். 3 – எஸ்.யு. 5) இந்தியாவின் மான்சி – துளசிமதி ஜோடி வெற்றி பெற்றது.
கால்பந்தில் ஏமாற்றம்
ஆண்களுக்கான பார்வையற்றோர் கால்பந்து லீக் போட்டியில் இந்தியா, தென் கொரியா அணிகள் மோதின. இதில் இந்திய அணி 0–2 என தோல்வியடைந்தது.