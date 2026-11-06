யூத் ஒலிம்பிக் பாட்மின்டனில் பைனலில் தான்வி

ADDED : நவ 06, 2026 12:33 AM
தாகர்: யூத் ஒலிம்பிக் பாட்மின்டனில் பைனலுக்கு இந்திய வீராங்கனை தான்வி பத்ரி முன்னேறினார்.
செனகலில், யூத் ஒலிம்பிக் 4வது சீசன் நடக்கிறது. 205 நாடுகளில் இருந்து 2,654 இளம் நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்கின்றனர். இந்தியா சார்பில் 17 பேர் (6 வீரர், 11 வீராங்கனைகள்), 11 விளையாட்டில் பங்கேற்கின்றனர்.
பாட்மின்டன் போட்டிக்கான பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் இந்தியாவின் தான்வி பத்ரி, ஜப்பானின் யுஜுனோ வடனபே மோதினர். மொத்தம் 54 நிமிடம் நடந்த போட்டியில் அசத்திய தான்வி 21–14, 11–21, 21–19 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று பைனலுக்குள் நுழைந்தார். இதில், ‘நடப்பு ஜூனியர் உலக சாம்பியன்’ சீனாவின் யி ஜின் ஜாங்கை சந்திக்க உள்ளார். இதற்கு முன் இருவரும் ஒரு முறை (2026, ஆசிய ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப், காலிறுதி) மட்டும் மோதினர். இதில் தான்வி தோல்வியடைந்திருந்தார்.
தினிதி ஏமாற்றம்
பெண்களுக்கான 200 மீ., நீச்சல் ‘மெட்லே’ பிரிவு பைனலில் இந்தியா சார்பில் தினிதி தேசிங்கு பங்கேற்றார். இலக்கை 2 நிமிடம், 23.88 வினாடியில் வந்த தினிதி, 5வது இடம் பிடித்து பதக்கம் வெல்லம் வாய்ப்பை இழந்தார். ஏற்கனவே இவர், 100 மீ., ‘பிரீஸ்டைல்’ பிரிவில் வெண்கலம் வென்றிருந்தார்.
இதுவரை இந்தியா 1 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என மூன்று பதக்கம் வென்றுள்ளது.