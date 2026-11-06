வெள்ளி வென்றார் தான்வி: யூத் ஒலிம்பிக் பாட்மின்டனில் வரலாறு
வெள்ளி வென்றார் தான்வி: யூத் ஒலிம்பிக் பாட்மின்டனில் வரலாறு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:44 PM
தாகர்: யூத் ஒலிம்பிக் பாட்மின்டனில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை ஆனார் தான்வி பத்ரி.
செனகலில், யூத் ஒலிம்பிக் 4வது சீசன் நடக்கிறது. 205 நாடுகளில் இருந்து 2,654 இளம் நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்கின்றனர். இந்தியா சார்பில் 17 பேர் (6 வீரர், 11 வீராங்கனைகள்), 11 விளையாட்டில் பங்கேற்கின்றனர்.
பெண்களுக்கான பாட்மின்டன் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில், இந்தியாவின் தான்வி பத்ரி, ஜூனியர் உலக சாம்பியன், சீனாவின் இ ஜின் ஜங்கை சந்தித்தார். முதல் செட்டை 21–15 என தான்வி பத்ரி கைப்பற்றினார். அடுத்த செட்டை 13–21 என கோட்டை விட்டார். மூன்றாவது, கடைசி செட்டில் ஒரு கட்டத்தில் 10–19 என பின்தங்கி இருந்தார் தான்வி.
பின் மீண்டு வந்த போதும், கடைசியில் 24–26 என செட்டை இழந்தார். முடிவில் தான்வி 21–15, 13–21, 24–26 என போராடி தோற்க, வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது. இதையடுத்து யூத் ஒலிம்பிக் பாட்மின்டனில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என, வரலாறு படைத்தார். இதற்கு முன் இந்திய வீரர்கள் பிரனாய் (2010), லக்சயா சென் (2018) வெள்ளி வென்றனர்.
தினிதி நம்பிக்கை
பெண்களுக்கான 200 மீ., நீச்சல் ‘பிரீஸ்டைல்’ பிரிவில் இந்தியா சார்பில் தினிதி தேசிங்கு பங்கேற்றார். தகுதிச்சுற்றில் அசத்திய இவர், 2 நிமிடம், 04.51 வினாடி நேரத்தில் வந்து, ஒட்டுமொத்தமாக முதலிடம் பிடித்து பைனலுக்கு முன்னேறினார்.
ஆண்களுக்கான 200 மீ., நீச்சல் ‘பட்டர்பிளை’ பிரிவில் இந்தியா சார்பில் திர்தாங்க் பெகு களமிறங்கினார். தகுதிச்சுற்றில் 2 நிமிடம், 05.30 வினாடி நேரத்தில் வந்த திர்தாங்க், ஒட்டுமொத்தமாக 3வது இடம் பெற்று, பைனலுக்குள் நுழைந்தார்.
வில்வித்தை ‘ரீகர்வ்’ பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை கதா காடகே பங்கேற்கிறார். தகுதிச்சுற்றில் 687/720 புள்ளிகள் எடுத்த இவர், 3வது இடம் பிடித்தார். இதுவரை இந்தியா 2 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என 4 பதக்கம் வென்றுள்ளது.