ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில் திரீஷா, காயத்ரி ஜோடி அபாரம்
ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில் திரீஷா, காயத்ரி ஜோடி அபாரம்
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 08:55 PM
குமமோடோ: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் திரீஷா, காயத்ரி ஜோடி வெற்றி பெற்றது.
ஜப்பானில் குமமோடோ ‘மாஸ்டர்ஸ் சூப்பர்–500’ தொடர் நேற்று துவங்கியது. உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெண்கலம் வென்ற இந்தியாவின் திரீஷா, காயத்ரி ஜோடி, பெண்கள் இரட்டையர் முதல் சுற்றில், ஜப்பானின் ஹினாடா சுஜுகி, நாவோ யமாகிடா ஜோடியை எதிர்கொண்டது.
முதல் செட்டை இந்திய ஜோடி 21–17 என கைப்பற்றியது. தொடர்ந்து அசத்திய இந்திய ஜோடி, 21–14 என இரண்டாவது செட்டையும் எளிதாக வசப்படுத்தியது. 42 நிமிடம் நடந்த போட்டி முடிவில் இந்திய ஜோடி, 21–17, 21–14 என நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
ஆண்கள் இரட்டையர் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் ஹரிஹரன் அம்சகருணன், அர்ஜுன் ஜோடி, மலேசியாவின் ஆரோன் சியா, சோ ஊய் இக் ஜோடியை சந்தித்தது. போட்டி துவங்கிய 6 நிமிடத்தில், இந்திய ஜோடி, முதல் செட்டில் 11–6 என முன்னிலையில் இருந்தது. மறுபக்கம் மலேசிய ஜோடி விலகிக் கொள்ள, இந்திய ஜோடி அடுத்த சுற்றுக்குள் நுழைந்தது.
கலப்பு இரட்டையர் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் துருவ் கபிலா, ராதிகா சர்மா ஜோடி, இத்தொடரின் ‘நம்பர்–2’ அந்தஸ்து பெற்ற, அமெரிக்காவின் சென் ஜி, பிரான்செஸ்கா ஜோடியிடம் 16–21, 15–21 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தது.