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சென்னை ஓபன் டென்னிசில் பைனலில் வைஷ்ணவி–ருதுஜா

சென்னை ஓபன் டென்னிசில் பைனலில் வைஷ்ணவி–ருதுஜா

UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 07, 2026 08:44 PM

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UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 07, 2026 08:44 PM

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சென்னை: சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் இரட்டையர் பிரிவு பைனலுக்கு இந்தியாவின் வைஷ்ணவி, ருதுஜா ஜோடி முன்னேறியது.

சென்னையில், பெண்களுக்கான டபிள்யு.டி.ஏ., 250 அந்தஸ்து பெற்ற சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் 3வது சீசன் நடக்கிறது. இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதியில், இந்தியாவின் வைஷ்ணவி, ருதுஜா ஜோடி, போலந்தின் வெரோனிகா பால்கோவ்ஸ்கா, அமெரிக்காவின் அலானா ஸ்மித் ஜோடியை சந்தித்தது.

முதல் செட்டை 6–2 எனக் கைப்பற்றிய வைஷ்ணவி, ருதுஜா ஜோடி, இரண்டாவது செட்டை 2–6 என இழந்தது. வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் ‘சூப்பர் டை பிரேக்கரில்’ எழுச்சி கண்ட இந்திய ஜோடி 10–8 என வென்றது.

ஒரு மணி நேரம், 31 நிமிடம் நடந்த போட்டியில் வைஷ்ணவி, ருதுஜா ஜோடி 6–2, 2–6, 10–8 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று பைனலுக்குள் நுழைந்தது. சென்னை ஓபனில் பைனலுக்கு முன்னேறிய முதல் இந்திய ஜோடியானது.

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