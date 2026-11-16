டபிள்யு.டி.ஏ., பைனல்ஸ் டென்னிசில் ஆன்ட்ரீவா புதிய சாம்பியன்
டபிள்யு.டி.ஏ., பைனல்ஸ் டென்னிசில் ஆன்ட்ரீவா புதிய சாம்பியன்
ADDED : நவ 16, 2026 09:40 PM
இந்தியன் வெல்ஸ்: டபிள்யு.டி.ஏ., பைனல்ஸ் டென்னிஸ் ஒற்றையரில், ரஷ்ய வீராங்கனை மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா சாம்பியன் ஆனார்.
அமெரிக்காவின் இந்தியன் வெல்ஸ் நகரில், டபிள்யு.டி.ஏ., பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் நடந்தது. உலகின் ‘டாப்–8’ வீராங்கனைகள் பங்கேற்ற இத்தொடரின் பைனலில், ரஷ்யாவின் மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா 19, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா 32, மோதினர். முதல் செட்டை 7–5 என போராடி கைப்பற்றிய ஆன்ட்ரீவா, இரண்டாவது செட்டை 6–3 என வென்றார்.
ஒரு மணி நேரம், 48 நிமிடம் நடந்த பைனலில் அசத்திய மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா 7–5, 6–3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, இத்தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றார். மரியா ஷரபோவாவுக்கு (2004) பின் இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற 2வது ரஷ்ய வீராங்கனையானார்.
11வது வீராங்கனை
இம்முறை ஆன்ட்ரீவா, ஒரு செட் கூட இழக்காமல் கோப்பை வென்றார். இத்தொடரில் இப்படி சாதித்த 11வது வீராங்கனையானார் ஆன்ட்ரீவா. ஏற்கனவே கிறிஸ் எவர்ட், மார்டினா நவரத்திலோவா, செரினா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்டோர் ஒரு செட் கூட இழக்காமல் கோப்பை வென்றிருந்தனர். இந்த ஆண்டு ஒற்றையர் பிரிவில், ஒரு கிராண்ட்ஸ்லாம் (பிரெஞ்ச் ஓபன்) உட்பட 4 பட்டம் வென்றுள்ள ஆன்ட்ரீவா, ஒட்டுமொத்தமாக 7 பட்டம் கைப்பற்றி உள்ளார்.
‘நம்பர்–2’ இடம்
டபிள்யு.டி.ஏ., ஒற்றையர் பிரிவு தரவரிசையில் ஆன்ட்ரீவா 3வது இடத்தில் இருந்து முதல் முறையாக ‘நம்பர்–2’ இடத்தை தட்டிச் சென்றார். முதலிடத்தில் கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா நீடிக்கிறார். பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, 3வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். அமெரிக்காவின் கோகோ காப், ஜெசிகா பெகுலா முறையே 4, 5வது இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டனர்.