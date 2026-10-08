சீன ஓபன் டென்னிஸ்: ஆன்ட்ரீவா அசத்தல்

ADDED : அக் 08, 2026 10:37 PM
ADDED : அக் 08, 2026 10:37 PM
பீஜிங்: சீனாவின் பீஜிங் நகரில், பெண்களுக்கான டபிள்யு.டி.ஏ., சீன ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. இதன் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில், செக்குடியரசின் கரோலினா முசோவா, நிகோலா பார்துன்கோவா மோதினர். இதில் ஏமாற்றிய முசோவா 3-6, 0-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்தார். மற்றொரு காலிறுதியில் ரஷ்யாவின் மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா 7-6, 7-6 என, சகவீராங்கனை எகடரினா அலெக்சாண்ட்ரோவாவை வென்றார்.
மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: சிட்சிபாஸ் முன்னேற்றம்
ஷாங்காய்: சீனாவில், ஏ.டி.பி., ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. இதன் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் கிரீசின் ஸ்டெபானோஸ் சிட்சிபாஸ், பெல்ஜியத்தின் கிம்மர் கோப்பெஜான்ஸ் மோதினர். இதில் சிட்சிபாஸ் 6-3, 7-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.