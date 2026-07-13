ஜானிக் சின்னர் மீண்டும் சாம்பியன்: விம்பிள்டன் டென்னிசில் அசத்தல்
ஜானிக் சின்னர் மீண்டும் சாம்பியன்: விம்பிள்டன் டென்னிசில் அசத்தல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:35 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:35 AM
லண்டன்: விம்பிள்டன் டென்னிஸ் ஒற்றையரில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
இங்கிலாந்தின் லண்டனில், விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடர் நடந்தது. ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில், உலகின் 'நம்பர்-1' இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் 24, உலகின் 'நம்பர்-3' இடத்தில் உள்ள ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் 29, மோதினர்.
'டை பிரேக்கர்' வரை நீடித்த முதல் செட்டை ஸ்வெரேவ் 7-6 எனக் கைப்பற்றினார். பின் எழுச்சி கண்ட 'நடப்பு சாம்பியன்' சின்னர், 'டை பிரேக்கர்' வரை சென்ற 2வது செட்டை 7-6 என வென்றார். தொடர்ந்து அசத்திய சின்னர், அடுத்த இரு செட்களை 6-3, 6-4 என தட்டிச் சென்றார்.
மூன்று மணி நேரம், 46 நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் அசத்திய ஜானிக் சின்னர் 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, தொடர்ந்து 2வது முறையாக (2025, 2026) சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார். தவிர இது, இவரது 5வது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் ஆனது. ஏற்கனவே ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் 2 (2024, 2025), யு.எஸ்., ஓபனில் ஒரு முறை (2024) கோப்பை வென்றிருந்தார். இது, ஏ.டி.பி., ஒற்றையர் பிரிவில் சின்னர் வென்ற 30வது பட்டம் ஆனது.
சின்னருக்கு கோப்பையுடன், ரூ. 44.80 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது. ஸ்வெரேவ், ரூ. 22.40 கோடி பரிசாக பெற்றார்.