தக்சினேஸ்வருக்கு ரூ. 13 லட்சம்: டென்னிஸ் ஏலத்தில் ‘டாப்’
தக்சினேஸ்வருக்கு ரூ. 13 லட்சம்: டென்னிஸ் ஏலத்தில் ‘டாப்’
UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 13, 2026 09:54 PM
மும்பை: டி.பி.எல்., தொடருக்கான ஏலத்தில் இந்தியாவின் தக்சினேஸ்வர் அதிகபட்சம் ரூ. 13 லட்சத்துக்கு வாங்கப்பட்டார்.
டென்னிஸ் பிரிமியர் லீக் சீசன் 8, வரும் டிச. 8–13ல் ஐதராபாத்தில் நடக்க உள்ளது. 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதற்கான வீரர்கள் ஏலம் மும்பையில் நடந்தது. இந்திய வீரர் தக்சினேஸ்வரை, அதிகபட்சம் ரூ. 13 லட்சத்துக்கு லக்னோ பிளேசர்ஸ் அணி வாங்கியது. தவிர, பெல்ஜியத்தின் சோபியா ( நடப்பு சாம்பியன் டில்லி), ரஷ்யாவின் லான்செர் (ஐதராபாத்), இரினா (குஜராத்) என மொத்தம் 4 பேர், தலா ரூ. 13 லட்சத்திற்கு வாங்கப்பட்டனர்.
ஸ்ரீராம் பாலாஜி, ரூ. 8 லட்சத்துக்கு ராஜஸ்தான் அணியில் இணைந்தார். அனிருத் சந்திரசேகர் (7.20 லட்சம், கொல்கட்டா), நிக்கி பூனாச்சா (ரூ. 7.20 லட்சம், மும்பை) என இந்திய வீரர்களும் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டனர்.
தவிர, ரூ. 7.00 லட்சத்துக்கு ஸ்ரீவள்ளி, குர்கான் அணியில் இணைந்தார். அனுபவ ராம்குமார் ராமநாதனை (ரூ. 7 லட்சம்) குஜராத் அணி வாங்கியது.