சின்னர் மீண்டும் 'நம்பர்-1': ஏ.டி.பி., டென்னிஸ் தரவரிசையில்
சின்னர் மீண்டும் 'நம்பர்-1': ஏ.டி.பி., டென்னிஸ் தரவரிசையில்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:15 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:15 PM
லண்டன்: ஏ.டி.பி., ஒற்றையர் பிரிவு தரவரிசையில் இத்தாலியின் சின்னர் 'நம்பர்-1' இடத்தில் நீடிக்கிறார்.
டென்னிஸ் அரங்கில் சிறந்து விளங்கும் வீரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை, ஏ.டி.பி., வெளியிட்டது. ஒற்றையர் பிரிவில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், முதலிடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டார். இவர், சமீபத்தில் முடிந்த விம்பிள்டன் தொடரின் ஒற்றையரில் தொடர்ந்து 2வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
விம்பிள்டனில் பைனல் வரை சென்ற ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ், 3வது இடத்தில் இருந்து 'நம்பர்-2' இடத்துக்கு முன்னேறினார். காயத்தால் விம்பிள்டனில் விளையாடாத ஸ்பெயினின் கார்லஸ் அல்காரஸ், 3வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். விம்பிள்டனில் அரையிறுதி வரை சென்ற செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், ஒரு இடம் முன்னேறி 7வது இடம் பிடித்தார். ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார், 5வது இடத்துக்கு முன்னேறினார்.
லிண்டா 'நம்பர்-7'
பெண்களுக்கான டபிள்யு.டி.ஏ., ஒற்றையர் பிரிவு தரவரிசையில் செக்குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா, 12வது இடத்தில் இருந்து 'நம்பர்-7' இடத்துக்கு முன்னேறினார். இவர், சமீபத்தில் முடிந்த விம்பிள்டனில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். இத்தொடரில் பைனல் வரை சென்ற மற்றொரு செக்குடியரசு வீராங்கனை கரோலினா முசோவா, 3 இடம் முன்னேறி 6வது இடம் பிடித்தார்.
போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், 8வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். முதலிரண்டு இடங்களில் பெலாரசின் சபலென்கா, கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா நீடிக்கின்றனர். அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, கோகோ காப் முறையே 3, 4வது இடத்துக்கு முன்னேறினர்.