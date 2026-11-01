டென்னிஸ்: சாதிப்பாரா மாயா: இன்று சென்னை ஓபன் ஆரம்பம்
டென்னிஸ்: சாதிப்பாரா மாயா: இன்று சென்னை ஓபன் ஆரம்பம்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 08:36 PM
சென்னை: சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் ஒற்றையரில் இந்தியாவின் மாயா ரேவதி, வைஷ்ணவி, சஹாஜா சாதிப்பர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னையில், பெண்களுக்கான டபிள்யு.டி.ஏ., 250 அந்தஸ்து பெற்ற சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் 3வது சீசன் இன்று துவங்குகிறது. இதன் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்க இந்தியாவின் மாயா ரேவதி, வைஷ்ணவி அத்கர், சஹாஜா ஆகியோருக்கு ‘வைல்டு கார்டு’ சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒற்றையர் பிரிவு தகுதிச் சுற்றில் ஏமாற்றிய இந்தியாவின் தியா ரமேஷ், ஜீல் தேசாய், ஸ்ரீவள்ளி ராஷ்மிகா, ஜென்சி, முதல் போட்டியில் தோல்வியடைந்தனர்.
சமீபத்தில் போர்ச்சுகலில் நடந்த ஐ.டி.எப்., தொடரின் ஒற்றையர், இரட்டையர் பிரிவில் மாயா ரேவதி 17, சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தார். இவரது ‘பார்ம்’ தொடர்ந்தால் சென்னை ஓபனிலும் சாதிக்கலாம். இவர், முதல் சுற்றில் போலந்தின் கதார்சினா காவாவை சந்திக்க உள்ளார்.
இந்த ஆண்டு துனிசியாவில் நடந்த ஐ.டி.எப்., தொடரில் பைனல் வரை சென்ற வைஷ்ணவி, முதல் சுற்றில் பிரிட்டனின் ஜோடீ பர்ரேஜை எதிர்கொள்கிறார். மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை சஹாஜா, சுவிட்சர்லாந்தின் சிமோனாவை சந்திக்கிறார்.
‘நடப்பு சாம்பியன்’ இந்தோனேஷியாவின் ஜானிஸ் டிஜென், ஆஸ்திரியாவின் லில்லி, போலந்தின் மாக்டா லினெட் உள்ளிட்டோர் கோப்பை வெல்ல முயற்சிக்கலாம்.
இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ஸ்ரீவள்ளி ராஷ்மிகா – மாயா ரேவதி, தியா ரமேஷ் – தீப்ஷிகா ஜோடிக்கு ‘வைல்டு கார்டு’ சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.