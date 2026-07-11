விம்பிள்டன்: லிண்டா புதிய சாம்பியன்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:16 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:16 PM
லண்டன்: விம்பிள்டன் டென்னிஸ் ஒற்றையர் பிரிவில் செக்குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார். பைனலில் சகவீராங்கனை கரோலினா முசோவாவை தோற்கடித்தார்.
இங்கிலாந்தின் லண்டனில், விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில், செக்குடியரசின் கரோலினா முசோவா 29, லிண்டா நோஸ்கோவா 21, மோதினர். முதல் செட்டை லிண்டா 6-2 எனக் கைப்பற்றினார். பின் எழுச்சி கண்ட முசோவா, 2வது செட்டை 7-5 என வென்றார். வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டில் சுதாரித்துக் கொண்ட லிண்டா 6-3 என தட்டிச் சென்றார்.
இரண்டு மணி நேரம், 28 நிமிடம் வரை நீடித்த போட்டியில் அபாரமாக ஆடிய லிண்டா 6-2, 5-7, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இத்தொடரில் முதல் முறையாக கோப்பை வென்றார். இது, கிராண்ட்ஸ்லாம் அரங்கில் லிண்டா கைப்பற்றிய முதல் பட்டம். தவிர இவர், டபிள்யு.டி.ஏ., ஒற்றையர் பிரிவில் 3வது கோப்பை வென்றார்.
ரூ. 44.80 கோடி பரிசு
செக்குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவாவுக்கு, கோப்பையுடன் ரூ. 44.80 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது. மற்றொரு செக்குடியரசு வீராங்கனை கரோலினா முசோவா, ரூ. 22.40 கோடி பரிசாக பெற்றார்.