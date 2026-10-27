/உள்ளூர் செய்திகள்/அரியலூர்/லாரி – அரசு பஸ் மோதல் 18 பேர் காயம்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 09:02 PM
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அரியலுார்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டையில் இருந்து நேற்று பயணியரை ஏற்றிக்கொண்டு அரியலுார் நோக்கி அரசு பஸ், ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. பஸ்சை, பட்டுக்கோட்டையை சேர்ந்த மணிகண்டன், 33, என்பவர் ஓட்டினார்.
அரியலுார் மாவட்டம், வாரணவாசி சமத்துவப்புரம் அருகே பஸ் வந்தபோது, முன்னால் சென்ற லாரியின் பின்புறத்தில் பலமாக மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், பஸ் டிரைவர் மணிகண்டன், கண்டக்டர் இளையராஜா, 42, உட்பட, 18 பேர் காயமடைந்து, அரியலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
அரியலுார் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.