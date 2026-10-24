சம்பா நடவு பணியில் ஆடிப்பாடி ஈடுபட்ட வடமாநில தொழிலாளர்கள்
சம்பா நடவு பணியில் ஆடிப்பாடி ஈடுபட்ட வடமாநில தொழிலாளர்கள்
UPDATED : அக் 23, 2026 10:57 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
பெரம்பலுார்: அரியலுார் மாவட்ட பகுதியில், நடப்பு சம்பா சாகுபடிக்கான நடவு பணியில், வடமாநில தொழிலாளர்கள் ஆடிப்பாடி ஈடுபட்டனர்.
அரியலுார் மாவட்டத்தில், சில நாட்களாக வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இதனால், தா.பழூர் மற்றும் திருமானுார் காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் நடப்பு சம்பா சாகுபடிக்கான நடவுப்பணிகள், 50 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு தொழிலாளர்கள் செல்வதால், விவசாயப் பணிகளுக்கு, சில ஆண்டுகளாக ஆட்கள் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. இதனால், நடவுப்பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள், இயந்திர நடவு மற்றும் நுாற்றுக்கணக்கான வடமாநில தொழிலாளர்கள் உதவியுடன் நடவு பணி செய்து வருகின்றனர்.வாழைக்குறிச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி வேதநாயகம், தன் நிலத்தில், மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த, பத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களை வைத்து, நடவுப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
வடமாநில தொழிலாளர்கள், பெங்காலி மொழியில் பாடல் பாடி ஆடியபடியே சுறுசுறுப்பாக நடவுப்பணிகளை செய்து வருகின்றனர். இந்த வீடியோ, 'இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸாப்' உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.