பஸ்ஸில் ஹேண்ட் பேக்கை தவறவிட்ட மூதாட்டியிடம் மீட்டு ஒப்படைத்த போலீசார்
பஸ்ஸில் ஹேண்ட் பேக்கை தவறவிட்ட மூதாட்டியிடம் மீட்டு ஒப்படைத்த போலீசார்
UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:47 PM
அரியலுார்: அரியலுார் மாவட்டம், சூரியமணல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பார்வதி, 60. இவர், தன் மகள் வீட்டுக்கு காட்டுமன்னார்குடிக்கு செல்ல ஜெயங்கொண்டம் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து அரசு டவுன் பஸ்சில் ஏறினார்.
பஸ் புறப்பட்டு சிறிது துாரம் சென்றதும், பஸ் கண்டக்டர் அங்கு செல்லாது என கூறியதால் பஸ்சிலிருந்து கீழே இறங்கினார். அப்போது, மூதாட்டி பஸ்சிலேயே தன் ஹேண்ட் பேக்கை தவற விட்டார்.
இதுகுறித்து, எஸ்.எஸ்.ஐ., ராமலிங்கத்திடம் தெரிவித்தார். உடனடியாக ஜெயங்கொண்டம் பஸ் டெப்போ மேலாளர் மூலம் பஸ் கண்டக்டருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு, ஹேண்ட் பேக் மீட்கப்பட்டு, மூதாட்டியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அதில், இருந்த 5,700 ரூபாய் பணம் மற்றும் செல்போன் உள்ளிட்டவைகள் பத்திரமாக இருந்தது. அதனை பெற்ற மூதாட்டி பார்வதி போலீசாருக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.