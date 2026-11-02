ஊர்க்காவல் படை வீரர் கொலை போதை வாலிபர்கள் மூவர் கைது
ஊர்க்காவல் படை வீரர் கொலை போதை வாலிபர்கள் மூவர் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 09:32 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:06 PM
அரியலுார்: ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன், 47, என்பவரை அடித்து கொன்ற போதை வாலிபர்கள், மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அரியலுார் மாவட்டம், தளவாய் போலீஸ் ஸ்டேஷன், இரண்டாம் நிலை காவலர் ராஜ கண்ணன், 32, ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன் ஆகிய இருவரும் அக்., 29ம் தேதி இரவு, 11:30 மணியளவில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
சிலுப்பனுார் டாஸ்மாக் கடை அருகில், மது அருந்தி கொண்டிருந்த வாலிபர்கள், மூவரை வீட்டுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர். அதன்பின், அக்., 30ம் தேதி அதிகாலை, 1:50 மணியளவில் ஈச்சங்காடு மெயின் சாலையில் அந்த, மூன்று வாலிபர்களும் மதுபோதையில் ராஜ கண்ணன், வெங்கடேசனை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு தப்பினர். இதில், வெங்கடேசன் மயங்கி விழுந்தார்.
தளவாய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ராஜ கண்ணன் தகவல் தெரிவித்தார். அங்கு வந்த சக போலீசார், இருவரையும் மீட்டு, செந்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேல்சிகிச்சைக்காக திருச்சி தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட வெங்கடேசன், நேற்று முன்தினம் இரவு இறந்தார்.
தாக்குதலில் ஈடுபட்ட சிலுப்பனுார் இளம்பரிதி, 25, மதிவாணன், 26, தாமரைக்கண்ணன், 24, ஆகிய மூவரை, தளவாய் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.