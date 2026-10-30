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சிறுமி குளிப்பதை வீடியோ எடுத்த வி.சி.க., பிரமுகர் கைது
சிறுமி குளிப்பதை வீடியோ எடுத்த வி.சி.க., பிரமுகர் கைது
UPDATED : அக் 27, 2026 07:09 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:00 PM
UPDATED : அக் 27, 2026 07:09 PM ADDED : அக் 27, 2026 07:00 PM
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அரியலுார்: சிறுமி குளிப்பதை வீடியோ எடுத்த வி.சி.க., பிரமுகர் பூமிநாதன், 48, கைது செய்யப்பட்டார்.
அரியலுார் மாவட்டம், கோவிந்தபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் பூமிநாதன். வி.சி.க., பிரமுகர். இவர், 13 வயது சிறுமி குளிப்பதை மறைந்திருந்து வீடியோ எடுத்துள்ளார்.
இதைக்கண்ட சிறுமியின் தாய், அவரை தடுத்து நிறுத்தி, தன் மகளை வீட்டுக்குள் அழைத்து சென்றார். பின்னர், பூமிநாதன் வீட்டிற்கு சென்று, இதுகுறித்து கேட்ட சிறுமியின் தாயை, பூமிநாதன், அவரது மனைவி சுப்புலட்சுமி ஆகியோர், தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, வீடியோவை இணையதளத்தில் வெளியிடுவதாக கூறி மிரட்டியுள்ளனர்.
புகாரில், அரியலுார் மகளிர் போலீசார், பூமிநாதனை 'போக்சோ'வில் கைது செய்தனர்.