மெரினா கடலில் 2 கி.மீ., நீந்தி 39 ஆட்டிசம் குழந்தைகள் சாதனை
மெரினா கடலில் 2 கி.மீ., நீந்தி 39 ஆட்டிசம் குழந்தைகள் சாதனை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM
சென்னை: மெரினா கடலில் 2 கி.மீ., நீந்திய ஆட்டிசம் குறைபாடுடைய 39 குழந்தைகள், சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
சென்னையில் செயல்படும் யாதவி அறக்கட்டளை சார்பில், ஆட்டிசம் குறைபாடுடைய குழந்தைகள் கடலில் நீந்தி சாதனை படைக்கும் நிகழ்வு, மெரினாவில் நேற்று நடத்தப்பட்டது.
மெரினா கலங்கரை விளக்கத்தில் இருந்து தொடங்கிய ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளுக்கான நீச்சல் நிகழ்வு, கண்ணகி சிலை வரை நடந்தது. மொத்தம், ஆட்டிசம் குறைபாடுடைய 39 குழந்தைகள், 2 கி.மீ., நீந்தி, அனைவரையும் நெகிழ வைத்தனர்.
கடல் அலைகளை எதிர்கொண்டு ஒவ்வொரு குழந்தையும் தன்னம்பிக்கையுடனும், விடாமுயற்சியுடனும் இலக்கை அடைந்தனர். இதன் மூலம் ‘இந்தியா புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ்’ சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
யாதவி அறக்கட்டளை நிறுவனர் மற்றும் தலைமைப் பயிற்சியாளர் சதீஷ் சிவகுமார் கூறுகையில், ‘இது வெறும் நீச்சல் சாதனை அல்ல; ஆட்டிசம் குறைபாடுடைய குழந்தைகளின் திறமை, தன்னம்பிக்கை மற்றும் மன உறுதியை வெளி கொண்டு வரும் முயற்சி.
சரியான வாய்ப்பும் பயிற்சியும் கிடைத்தால், அவர்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதை, இந்த 39 குழந்தைகள் நிரூபித்துள்ளனர்,’’ என்றார்.
இந்நிகழ்வின் போது பயிற்சியாளர்கள், உயிர்காக்கும் குழுவினர், மருத்துவக் குழுவினர் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.