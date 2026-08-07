/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ பழைய குற்றவாளியிடம் 1 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
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கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரியில், 26 வழக்குகளில் தொடர்புடைய பழைய குற்றவாளியை கைது செய்த போலீசார், அவரிடமிருந்து 1.20 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் நேற்று முன்தினம், கூடுவாஞ்சேரி ரயில் நிலையம் அருகே ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அவ்வழியாக வந்த வாலிபரின் உடைமைகளை சோதனை செய்தபோது, அவரிடம் 1.20 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், கூடுவாஞ்சேரி, தேரடி மேட்டு தெருவைச் சேர்ந்த தினேஷ், 33, என்பதும், மறைமலை நகர், கூடுவாஞ்சேரி, கேளம்பாக்கம், குரோம்பேட்டை உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில், 26 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, தினேஷ் மீது வழக்கு பதிந்த கூடுவாஞ்சேரி போலீசார், நேற்று முன்தினம் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.