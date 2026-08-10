/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ கார் மோதியதில் 10 பைக்குகள் சேதம்
ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM
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திருப்போரூர், ஆக. 10-–
குன்னப்பட்டில் கார் மோதிய விபத்தில் தொழிற்ச்சாலை வெளியே நிறுத்தப்பட்டிருந்த 10 பைக்குகள் சேதமடைந்தன.
திருப்போரூர் அடுத்த குன்னப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுகுமார், 28; ஐ.டி., ஊழியர்.
இவர் நேற்று அதிகாலை பணி முடிந்து புதிதாக வாங்கிய தன் ‘மாருதி சுசுகி’ காரில் குன்னப்பட்டு தனியார் தொழிற்சாலை வழியாக வீட்டிற்கு சென்றார்.
அப்போது, இவரது கட்டுப்பாட்டை இழந்து தொழிற்சாலை வெளியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 10 க்கும் மேற்பட்ட பைக்குகள் கார் மோதியது. காரின் பாதுகாப்பு பலுான் திறந்ததால் சுகுமார் லேசான காயத்துடன் உயிர் தப்பினார்.
இந்த விபத்தில் காரின் பக்கவாட்டு பகுதிகள் சேதமடைந்தது. கார் மோதியதில் 10க்கும் மேற்பட்ட பைக்குகளும் சேதமடைந்தன.
மானாமதி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.