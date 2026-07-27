கல்லுாரி பேருந்து மீது வேன் மோதியதில் 3 பேர் படுகாயம்

கல்லுாரி பேருந்து மீது வேன் மோதியதில் 3 பேர் படுகாயம்
கல்லுாரி பேருந்து மீது வேன் மோதியதில் 3 பேர் படுகாயம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
திருப்போரூர், ஜூலை 28-–
திருப்போரூர் அருகே கல்லுாரி பேருந்து மீது பள்ளி வேன் மோதியதில் இரு பள்ளி மாணவர்கள் உட்பட மூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
கேளம்பாக்கம் தனியார் பள்ளி வேன் ஒன்று, 15 மாணவ – மாணவியருடன் பையனுாரில் உள்ள தனியார் கல்லுாரிக்கு செல்வதற்காக
திருப்போரூர் ஆறுவழி சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது அதே வழியில் வந்த பையனுார் தனியார் பல்கலை பேருந்து அலுவலர்களை ஏற்றி கொண்டு புறப்பட்டது. இதில், ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பள்ளி வேன் முன்னால் சென்ற கல்லுாரி
கல்லுாரி பேருந்தின் பக்கவாட்டில் மோதியது.
இந்த விபத்தில், கேளம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த ஏழாம் வகுப்பு பயிலும், இரு மாணவர்கள் மற்றும் கல்லூரி பேருந்து ஓட்டுநர் ஆகிய மூவரும் படுகாயமடைந்தனர். பின் அங்கிருந்தோர் மூவரையும் மீட்டு திருப்போரூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினர். திருப்போரூர் போலீசார், வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.