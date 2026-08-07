வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 5 சவரன், ரூ.3 லட்சம் திருட்டு
வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 5 சவரன், ரூ.3 லட்சம் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 5 சவரன் தங்க நகை, மூன்று லட்சம் ரூபாயை திருடிய மர்மநபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு கைலாசநாதர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சக்திவேல், 52; மளிகை கடை நடத்தி வருகிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு 10:00 மணிக்கு, செங்கல்பட்டு அடுத்த பொன்விளைந்தகளத்தூர் கோவில் திருவிழாவிற்கு சென்றார்.
நேற்று அதிகாலை வீட்டிற்கு வந்த சக்திவேல், முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உள்ளே சென்று பார்த்த போது, நான்கு பீரோக்களில் இருந்த மூன்று லட்சம் ரூபாய், 5 சவரன் தங்க நகைகள், 1 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை மர்மநபர்கள் திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது.
தகவறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த செங்கல்பட்டு நகர போலீசார், ‘சிசிடிவி’ கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, மர்மநபர்களை தேடி வருகின்றனர்.