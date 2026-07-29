செல்லியம்மன் கோவிலில் ஆடி தேரோட்டம் விமரிசை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
சித்தாமூர், ஜூலை 30-–
மாரிபுத்துார் செல்லியம்மன் கோவிலில் ஆடி தேரோட்டம் வெகு விமரிசையாக நேற்று நடந்தது.
மதுராந்தகம் அடுத்த மாரிபுத்துார் கிராமத்தின் ஏரிக்கரையில் பிரசித்தி பெற்ற பிடாரி செல்லியம்மன் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் இரண்டாம் வாரம் தேர் திருவிழா விமரிசையாக நடைபெறும். அதே போல், இந்த ஆண்டும் தேர் விழாவை விமரிசையாக நடத்த, கிராம மக்கள் முடிவு செய்தனர். தேர் திருவிழா, ஆடி மாதம் முதல் வாரம் செவ்வாய்கிழமை அன்று காப்புக்கட்டுடன் தொடங்கியது. முக்கிய நிகழ்சியான திருக்கல்யாணம் நேற்று முன்தினம் இரவு 9.00 மணிக்கு நடந்தது,
பின் நேற்று சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய செல்லியம்மன் திருத்தேரில் முக்கிய வீதிகளில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
இதில் மாரிபுத்துார் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் சுவாமியை தரிசித்து, தே ரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். மேலும், பக்தர்கள் மொட்டை அடித்தும், பொங்கல் வைத்து, நுாற்றுக்கணக்கான சேவல் மற்றும் ஆடுகளை பலி கொடுத்து தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர். தேர் திருவிழாவிற்காக, மதுராந்தகத்தில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.
இன்று காலை 8:30 மணி அளவில் அம்மனுக்கு மஞ்சள் நீராட்டு விழாவும், மதியம் 2.00 மணியளவில் சிறப்பு அபிஷேகமும் வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அம்மனுக்கு ஆராதனையும் நடக்கிறது.