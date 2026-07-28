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பலத்த காற்று வீசியதில் முறிந்து கீழே விழுந்த மரம்

பலத்த காற்று வீசியதில் முறிந்து கீழே விழுந்த மரம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM

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செங்கல்பட்டு, ஜூலை 29–-

செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில், பலத்த காற்று வீசியதில் முறிந்து விழுந்த புங்கை மரத்தை தீயணைப்பு வீரர்கள் அகற்றினர்.

செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில், 40 ஆண்டுகள் பழமையான புங்கை மரம் உள்ளது.

இந்த மரத்தின் அருகே மருத்துவமனைக்கு வருவோர் தங்களின் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டு செல்வது வழக்கம்.

இந்நிலையில், நேற்று மதியம் திடீரென பலத்த காற்று வீசியதில், புங்கை மரம் முறிந்து அங்கிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் மீது விழுந்தது.

தகவலறிந்து வந்த செங்கல்பட்டு தீயணைப்பு வீரர்கள், முறிந்த மரக்கிளைகளை வெட்டி அப்புறப்படுத்தினர்.

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