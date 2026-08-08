தண்டாயுதபாணி கோவிலில் ஆடிக்கிருத்திகை விமரிசை

ADDED : ஆக 07, 2026 04:10 PM
சித்தாமூர், ஆக 8–
பெருக்கரணை மரகத தண்டாயுதபாணி கோவிலில் ஆடிக்கிருத்திகை விழா நேற்று விமரிசையாக நடந்தது.
சித்தாமூர் அருகே பெருக்கரணை கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற நடுபழநி ஸ்ரீமரகத தண்டாயுதபாணி கோவில் உள்ளது.
இங்கு ஆடிக்கிருத்திகை, கந்த சஷ்டி, சூரசம்ஹாரம், தைப்பூசம், பங்குனி உத்திர திருக்கல்யாணம் போன்ற விழாக்கள் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில் ஆடிக்கிருத்திகையை முன்னிட்டு, நேற்று காலை 9:00 மணிக்கு கோவில் வளாகத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் அலகு குத்தி, பால்குடம் எடுத்து வீதி உலாவந்து தங்கள் நேர்த்திகடனை செலுத்தினர்.
அதை தொடர்ந்து மூலவருக்கு பால், பன்னீர், தேன், சந்தனம் உள்ளிட்ட 27 அபிஷேக பொருள்கள் மூலம் சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது.
பின் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய மூலவருக்கு தீப ஆராதனை காட்டப்பட்டது.
இதில் சித்தாமூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களை சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
அதேபோல் செய்யூர் கந்தசுவாமி கோவில் மற்றும் காவனுார் குமரவேல் சுப்ரமணியர் கோவிலில் ஆடி கிருத்திகை விமரிசையாக நடந்தது.