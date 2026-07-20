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ஆங்கர் செய்தி மேயர் அறிவித்த திட்டங்களின் மதிப்பீடு மறு ஆய்வு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கிய குற்றச்சாட்டால் அரசு அதிரடி

ஆங்கர் செய்தி மேயர் அறிவித்த திட்டங்களின் மதிப்பீடு மறு ஆய்வு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கிய குற்றச்சாட்டால் அரசு அதிரடி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM

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– நமது நிருபர் –

சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்டின்போது, மேயர் பிரியா அறிவித்த, 90 திட்டங்களின் மதிப்பை மறு ஆய்வு செய்ய, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. செலவை காட்டிலும் கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்ததால், இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளதாக, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சென்னை மாநகராட்சியின், 2026 – 27ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், மாநகராட்சியின் மொத்த வரவு, 7,717 கோடி ரூபாய்; மொத்த செலவு, 9,319 கோடி ரூபாய் என்று கணக்கிடப்பட்டது.

இதன் வாயிலாக, மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில், 1,602 கோடி ரூபாய் வரை நிதி பற்றாக்குறை ஏற்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டது.

அத்துடன், உலக வங்கி, ஜப்பான் வளர்ச்சி வங்கி உள்ளிட்டவற்றின் வாயிலாக இதுவரை, 2,000 ரூபாய் மாநகராட்சி கடன் பெற்றுள்ளது. இதற்காக, ஆண்டுக்கு, 95.20 கோடி ரூபாயை வட்டியாக செலுத்துகிறது.

மேலும், தி.மு.க., ஆட்சியில், மூலத்தன நிதி அளவுக்கு அதிகமாக செலவிடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், பணியாளர்களுக்கு சம்பளம்போட முடியாத அளவிற்கு, மாநகராட்சி நிதி நெருக்கடியில் இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், பட்ஜெட் தாக்கலின்போது மேயர் பிரியா, 90 திட்டங்களை அறிவித்தார். அந்த திட்டங்களின் மதிப்பீட்டை மறு ஆய்வு செய்ய, த.வெ.க., அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

மாநகராட்சி பட்ஜெட் கூட்டத்தில், மேயர் பிரியா அறிவித்த திட்டங்கள் அனைத்தும் செயல்பாட்டுக்கு வரும். மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களுக்கு எவ்வித சிக்கலும் இல்லை.

அதேநேரம், தி.மு.க., ஆட்சியில் பல பணிகளுக்கு, கூடுதலாக தொகை ஒதுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஒரு மேம்பாலம் கட்ட முடியும் என்றால், 375 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளனர். அதனால்தான், 800 கோடி ரூபாய்க்கு மேலான ஒப்பந்த பணிகள் ரத்து செய்யப்பட்டு, மறுமதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், மேயர் பிரியா அறிவிப்பில், 100 பள்ளிகளுக்கு, 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், ‘பிரிண்டர்’ இயந்திரம் வாங்கப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டது.

த.வெ.க., ஆட்சி மாறியதும், 22.12 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 100 பிரிண்டர் இயந்திரங்கள் வாங்கப்பட்டு, பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. இதில், 38 லட்சம் ரூபாய் வரை மிச்சமாகியுள்ளது.

அதேபோல், மேயர் அறிவித்த பல திட்டங்களின் மதிப்பீடு கூடுதலாக இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேயர் அறிவித்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்; அதேநேரம், ஒதுக்கப்படும் தொகை மட்டும் மறு ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மதிப்பீடு இறுதி செய்யப்படும்.

இதன் வாயிலாக, மாநகராட்சியின் செலவினம் குறைக்கப்பட்டு, நிதி பற்றாக்குறையும் பெருமளவு குறைக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

மேயர் அறிவித்த திட்டங்களில் சில... பணிகள் – நிதி ஒதுக்கீடு (ரூ.கோடியில்) * 30 நீர்நிலைகளை சீரமைத்தல் – 100 * நீர்வழி கால்வாய்களில் வெள்ளி தடுப்பு சுவர் அமைத்தல் – 55 * 250 பள்ளிகளின் சமையற்கூடம், ஆய்வகம், அரங்கங்கள் மேம்பாடு – 20 * கொசு உற்பத்தி இடங்களை கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்தும் பணி – 25 * 60 பூங்காக்கள் அறிவியல் பூர்வமாக பொலிவூட்டுதல் – 60 * பகிங்ஹாம் கால்வாய் வழித்தடத்தில் நடைபாதை, மிதிவண்டி பாதை, மியவாக்கி குறுங்காடு அமைத்தல் – 45 * 200 பூங்காக்களில் நிலத்தடி நீர் சேகரிப்பு திட்டம் – 20 * ஐந்து பூங்காக்களில் சிறப்பு குழந்தைகளுக்கான உபகரணங்கள் கொள்முதல் – 10 * ஐந்து விளையாட்டு திடல்களில் மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டிகள் – 25 * மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு 50 கி.மீ., பாதுகாப்பான வழித்தடங்கள் அமைத்தல் – 200 * தங்கசாலை – வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ, சேப்பாக்கம் – மெரினா ஆகிய இடங்களில், ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து மையங்கள் அமைத்தல் – 40 * இயற்கை எரிவாயுவால் இயங்கும், 30 டிப்பர் வாகனங்கள் கொள்முதல் – 9.60 கோடி * சாலைகளை சுத்தம் செய்ய 20 சிறிய வாகனங்கள் கொள்முதல் – 8 கோடி * 25 பூங்காக்களில் நீர் உறிஞ்சும், ஸ்பாஞ்ச் பார்க் அமைத்தல் – 5 கோடி * மாநகராட்சியில் உள்ள கடற்கரைகளை மேம்பால ரயில், மெட்ரோ ரயில், பேருந்து நிறுத்தம், புறநகர் ரயில் நிலையங்களை இணைக்கும் வகையில், 25 கி.மீ., நடைபாதை, மிதிவண்டி பாதை அமைத்தல் – 50 கோடி * மேல்நிலை பள்ளி மாணவ, மாணவியரின் உயர்கல்விக்கான ஓராண்டு பயிற்சி – 6 கோடி * மாநகராட்சி விரிவாக்க பகுதி மாணவ, மாணவியருக்காக 11 பேருந்துகள் கொள்முதல் – 4 கோடி * தெருநாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி மற்றும் ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தும் திட்டம் – 3.50 கோடி * புழல், பாடி, போரூர் ஆகிய மூன்று மருத்துவமனைகளில், இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை மையம் அமைத்தல் – 3 **



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