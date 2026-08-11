பழங்கால கல்மணிகள் பாலாற்றில் கண்டெடுப்பு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:53 PM
மாமல்லபுரம்: பழங்கால மனிதர்கள் பயன்படுத்திய கல்மணிகள் பாலாற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
பழங்கால பொருட்கள் கண்டெடுப்பாளரும், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு, அண்ணா அரசு கலை கல்லுாரி வரலாற்று விரிவுரையாளருமான மதுரைவீரன் கூறியதாவது:
திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த ஆனுார் பாலாற்று படுகையில் மீன் பிடித்த சிறுவர்கள், ஆற்றிலிருந்து சில பொருட்களை சமீபத்தில் கொண்டு வந்தனர். அவற்றை ஆய்வு செய்த போது, பழங்கால மனிதர்கள் அணிகலனாக பயன்படுத்திய கல்மணிகள் என்பது தெரிந்தது.
‘பேண்டட் அகேட்’ எனப்படும் கல்மணி, வெளிர் பச்சை, ஆலிவ், பால் வெண்மை உள்ளிட்ட வண்ணங்களுடன், ஒளி ஊடுருவும் தன்மை கொண்டது. நுண் படிக குவார்ட்ஸ் தனித்தன்மையுடன், வட்ட வடிவ கோடுகள் இயற்கையானதாக உள்ளது.
மற்றொன்று, அடர் கருமை நிறத்திலும், ஒளி ஊடுருவுவதாகவும் உள்ளது. இரண்டும் டாலரேட் கல் வகையைச் சேர்ந்தது. பழங்கால மனிதர்கள் கைகளால் அவற்றை செய்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.