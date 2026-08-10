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பசுமை பயணத்தை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு மிதிவண்டி போட்டி

பசுமை பயணத்தை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு மிதிவண்டி போட்டி

ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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கூடுவாஞ்சேரி, ஆக. 10-–

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பசுமை பயணத்தை வலியுறுத்தியும் கூடுவாஞ்சேரியில் நேற்று, விழிப்புணர்வு மிதிவண்டி போட்டி நடந்தது.

கூடுவாஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் மென்பொருள் நிறுவனம் சார்பில், பூமியின் இயற்கை வளங்கள் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி நேற்று மிதிவண்டி விழிப்புணர்வு போட்டி நேற்று காலை நடந்தது. போட்டி தொடங்கும் முன், பங்கேற்பாளர்களை வரவேற்கும் விதமாக, தமிழகத்தின் பாரம்பரிய சிறப்பு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.

இயற்கை எரிபொருள் பயன்பாட்டை குறைத்து பசுமைப் பயணத்தை முன்னிலைப்படுத்தும் நோக்கில் நடந்த இந்த மிதிவண்டி போட்டியில் 1,500க்கும் மேற்பட்டோர் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்றனர்.

பங்கேற்பாளர்களின் வசதி, உடல் தகுதிக்கு ஏற்ப 25 கி.மீ., 50 கி.மீ., மற்றும் 100 கி.மீ., என தூரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் போட்டி நடத்தப்பட்டது.

சொந்தமாக மிதிவண்டி இல்லாதோரும் இதில் பங்கேற்க ஆர்வம் காட்டியதால், 400 நபர்களுக்கு ‘புரோ பைக்கர்ஸ்’ நிறுவனம் சார்பில், வாடகை மிதி வண்டிகள் வழங்கப்பட்டன.

தனி நபர் வெற்றிக்கான போட்டியாக அல்லாமல், ‘ஒன்றாக பயணிப்போம், பசுமையை பாதுகாப்போம்’ என்ற விதியின்படி, இப்போட்டி நடத்தப்பட்டது.

போட்டியின் முடிவில் பந்தய துாரத்தை கடந்த அனைவருக்கும் பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

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