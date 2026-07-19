சட்டவிரோதமாக தங்கிய வங்கதேசத்தினர் கைது

/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ சட்டவிரோதமாக தங்கிய வங்கதேசத்தினர் கைது
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
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கூடுவாஞ்சேரி, ஜூலை 20–
கூடுவாஞ்சேரி அருகே உள்ள கிராமத்தில், சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த மூன்று வங்கதேசத்தினரை போலீசார் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கன்னிவாக்கம் கிராமம், தர்காஸ் சாலை பகுதியில், வெளிநாட்டவர் தங்கியிருப்பதாக கியூ பிரிவு போலீசாருக்கு நேற்று முன்தினம் தகவல் கிடைத்தது.
சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், தர்காஸ் பகுதியில், சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த மூவரை கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், வங்கதேசத்தை சேர்ந்த ஜாகீர் பக்கீர், அப்துல்சலாம் சித்தாரி, ஆரிப் சித்தாரி என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து சட்டரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, சேலத்தில் உள்ள வங்கதேச அகதிகள் முகாமில் அவர்களை தங்க வைக்கும் பணிகள் நடந்து வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.