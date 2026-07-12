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விளம்பர விருப்பம் பல்கலையில் நுால் வெளியீட்டு விழா
விளம்பர விருப்பம் பல்கலையில் நுால் வெளியீட்டு விழா
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:14 PM
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காட்டாங்கொளத்துாரில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை வளாகத்தில், ‘யானைக் காதல்’ நுால் வெளியீட்டு விழா, நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றோர், இடமிருந்து: எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை தமிழ்ப் பேராயத் தலைவர் கரு.நாகராசன், நுாலாசிரியரின் தாய் சுகன்யா ராஜேந்திரன், பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவரும், பா.ம.க., – எம்.எல்.ஏ.,வுமான சவுமியா அன்புமணி, பல்கலை நிறுவன வேந்தர் பாரிவேந்தர், சுற்றுச்சூழல் செயற்பாட்டாளர் ‘ஓசை’ காளிதாசன் மற்றும் எழுத்தாளர் அருணாச்சலம்.