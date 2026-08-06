பத்ம விருதுகள் பெற விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:11 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 30–
குடியரசு தினத்தன்று வழங்கப்படும், மிக உயரிய பத்ம விருதுகள் பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள், இணையதளம் வாயிலாக வரவேற்கப்படுவதாக, கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
கலை இலக்கியம் மற்றும் கல்வி விளையாட்டு, மருத்துவம், சமூகப்பணி, அறிவியல், வர்த்தகம் போன்ற பல்வேறு துறைகளில், சாதைனை படைத்தோருக்கு, மத்திய அரசு பத்ம விருதுகளை வழங்கி கவுரவித்து வருகிறது.
ஆண்டுதோறும் குடியரசு தினத்தன்று வழங்கப்படும் பத்ம விபூஷன், பத்மஸ்ரீ ஆகிய விருதுகளுக்குகான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதி உடைய தனித்தன்மை கொண்ட விளையாட்டில் சாதனை புரிந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேற்காணும் தகுதி பெற்றவர்கள் https://awards.gov.in, http://padmaawards.gov.in ஆகிய இணையதளங்களில் வரும் 31ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப நகலை, மாவட்ட இளைஞர் நலன் அலுவலகத்தில், நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு 7401703461 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்புகொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.