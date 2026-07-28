ரூ.30 கோடியில் ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறை கட்டுமான பணி தொடக்கம்
ரூ.30 கோடியில் ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறை கட்டுமான பணி தொடக்கம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 29–
செங்கல்பட்டில் ஏழு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறை 30 கோடி ரூபாயில் கட்டப்படுகிறது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், சோழிங்கநல்லுார், பல்லாவரம், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, திருப்போரூர், செய்யூர் – தனி, மதுராந்தகம் – தனி ஆகிய ஏழு சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன.
இந்த தொகுதிகளுக்கான, ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள், மறைமலை நகர் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு, அரசு சார்பில் மாதந்தோறும் 1.80 லட்சம் ரூபாய் வாடகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வாக, ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கான பாதுகாப்பு அறை கட்ட, மாவட்ட தேர்தல் அலுவலகம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நிர்வாக அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
அதன்பின், 2025–26ம் நிதியாண்டில்,ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறை கட்ட 30 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.
அதை தொடர்ந்து செங்கல்பட்டு சப்– கலெக்டர் வளாகத்தில், இரண்டு ஏக்கர் ஒதுக்கீடு செய்து பொதுப்பணித்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர். அதன்பின், மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறை கட்ட ‘டெண்டர்’ விடப்பட்டது.
தற்போது கட்டுமான பணிதொடங்கி நடந்துவருகிறது. இப்பணிகள் ஒராண்டுக்குள் முடிக்கப்படும் என, பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.