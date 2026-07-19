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அணுசக்தி துறை நகரிய பகுதிகள் ஊராட்சியில் நீடிப்பதால் சர்ச்சை

அணுசக்தி துறை நகரிய பகுதிகள் ஊராட்சியில் நீடிப்பதால் சர்ச்சை

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

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மாமல்லபுரம்: அணுசக்தி துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கல்பாக்கம், அணுபுரம் ஆகிய பகுதிகள் ஊராட்சியுடன் இணைந்திருப்பதால், குழப்பங்கள் நீடிக்கின்றன. அணுசக்தி துறையின் கட்டுப்பாட்டில், கல்பாக்கம், அணுபுரம் ஆகிய நகரிய பகுதிகள் உள்ளன. இங்கு அணுசக்தி துறையினர் வசிக்கின்றனர். அணுசக்திதுறை நகரிய பகுதிகளை நிர்வகிக்கிறது. ஆனால் கல்பாக்கம் நகரியம், புதுப்பட்டினம் மற்றும் சதுரங்கப்பட்டினம் ஆகிய ஊராட்சிகளுடன் இணைந்துள்ளது.

இந்த இரண்டு ஊராட்சிகளிலும், தலா 15 வார்டுகள் உள்ளன. புதுப்பட்டினத்தின் எட்டு வார்டுகள், சதுரங்கப்பட்டினத்தின் இரண்டு வார்டுகள், கல்பாக்கம் நகரியத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. நெய்குப்பி ஊராட்சியில் உள்ள ஒன்பது வார்டுகளில், ஐந்து வார்டுகள், அணுபுரம் நகரியத்தில் உள்ளன. ஊராட்சிகளில், தலா ஒரு ஒன்றிய கவுன்சிலர் வார்டு உள்ளன.

நகரிய பகுதிகளையும் இணைத்தே, ஊராட்சியின் மக்கள்தொகை, வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படுகின்றன. அணுசக்தி துறை நகரியங்களை நிர்வகித்து அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சித்துறை நிர்வகித்து செயல்படுத்துவதால், அதன் நிர்வாக பகுதிகள் மட்டுமே ஊராட்சிகளில் இடம்பெற வேண்டும்.

ஆனால், அணுசக்தி துறை நகரியங்கள், ஊராட்சிகளில் நீண்டகாலமாக இடம்பெற்று, சர்ச்சையும், குழப்பங்களும் நீடிக்கிறது. மூன்று ஊராட்சிகளின் மேம்பாட்டிற்காக, நகரிய பகுதியினரையும் ஒருங்கிணைத்தே திட்டங்களுக்காக நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது.

ஆனால், நகரிய பகுதிகளையும், ஊராட்சியோடு இணைத்து ஊராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெறும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருவதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது,

உள்ளாட்சித் தேர்தலில், ஊராட்சித் தலைவர், ஒன்றிய, மாவட்ட கவுன்சிலர்கள் ஆகியோரின் வெற்றியை, நகரிய பகுதி வாக்காளர்களே தீர்மானிக்கின்றனர். இந்த பதவிகளை வகிப்பவர்கள், அணுசக்தி துறை ஒப்பந்த பணிகள், பிற மறைமுக சலுகைகளை பெறுகின்றனர்.

இத்தகைய சர்ச்சை குறித்து, தினமலர் நாளிதழில் முன் செய்தி வெளியிடப்பட்டது. மத்திய அரசுத் துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில், மாநிலம் முழுதும் உள்ள நகரிய பகுதிகளை, ஊராட்சிகளில் இருந்து நீக்குவது குறித்து, ஊராட்சித் துறையிடம் கருத்து கேட்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வரை நீக்கப்படாமேலே சர்ச்சை நீடிக்கிறது.

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:

கல்பாக்கம், அணுபுரம் ஆகிய டவுன்ஷிப்புகள், மத்திய அரசின் அணுசக்தி துறைக்கு உட்பட்டது. ஊராட்சி நிர்வாகத்திற்கு தொடர்பில்லாத பகுதியாக உள்ளது. இருப்பினும் கல்பாக்கம் டவுன்ஷிப், புதுப்பட்டினம், சதுரங்கப்பட்டினம் ஆகிய ஊராட்சியுடன் இணைந்தே உள்ளது. இந்த சிக்கலால் நிர்வாக சீர்கேடுதான் ஏற்படுகிறது. அடுத்த ஊராட்சி தேர்தலுக்குள், டவுன்ஷிப்களை, ஊராட்சிகளில் இருந்து நீக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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