லத்துார் ஒன்றிய குழு கூட்டத்தை புறக்கணித்த கவுன்சிலர்கள்
லத்துார் ஒன்றிய குழு கூட்டத்தை புறக்கணித்த கவுன்சிலர்கள்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
செய்யூர், ஜூலை 21-–
லத்துார் ஒன்றியத்தில் அடிப்படை வசதிகள் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் இருப்பதை கண்டித்து, கவுன்சிலர்கள் ஒன்றிய கூட்டத்தை புறக்கணித்தனர்.
லத்துார் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் நேற்று, சேர்மன் சாந்தி தலைமையிலான ஒன்றிய குழு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. அப்போது கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த ஒன்றிய துணை தலைவர் சித்ரா, தி.மு.க., மற்றும் அ.தி.மு.க., கட்சியினர் உள்ளிட்ட பத்து கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தை புறக்கணித்தனர். இதையடுத்து ஒன்றியக் குழு கூட்டம் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து கவுன்சிலர்கள் கூறியதாவது:
ஒன்றிய கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களுக்கு, அரசு சார்பில் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவது இல்லை. லத்துார் ஒன்றியத்தில் குடிநீர், சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு அடிப்படை தேவைகள் குறித்து பல முறை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால், போதிய நிதி இல்லை என அதிகாரிகள் காரணம் கூறுகின்றனர். இதனால், தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.