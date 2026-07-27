மின்சாரம் பாய்ந்து பசு மாடு உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
செய்யூர், ஜூலை 28-–
கடுகுப்பட்டு கிராமத்தில், தாழ்ந்து சென்ற மின்கம்பி உரசியதில் மின்சாரம் பாய்ந்து மேய்ச்சலில் ஈடுபட்ட பசு மாடு உயிரிழந்தது.
செய்யூர் அடுத்த கடுகுப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சரவணன் 45; விவசாயி. இவர் தன் பசு மாடுகளை நேற்று காலை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து சென்றார். வயல் வெளிப்பகுதியில் மின்மோட்டார்களுக்கு மின்வினியோகம் செய்ய அமைக்கப்பட்டு இருந்த மின்கம்பிகள் தாழ்ந்து சென்றன. அப்போது, மேய்சலுக்கு சென்ற பசு மாட்டின் மீது மின்கம்பிகள் உரசி, மின்சாரம் பாய்ந்து பசு மாடு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது.
தகவலறிந்து வந்த வருவாய் துறையினர் மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து, தாழ்ந்து சென்ற மின்கம்பிகள் சீரமைக்கப்பட்டன. பின் உயிரிழந்த பசு அரசு கால்நடை மருத்துவர்களால் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. விபத்து குறித்து அணைக்கட்டு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.